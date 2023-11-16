Відірвана від реальності, - Ізраїль відреагував на резолюцію Радбезу ООН щодо Гази
Ізраїль вважає прийняту Радою безпеки ООН резолюцію щодо введення "гуманітарних пауз" в Секторі Гази відірваною від реальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.
Постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан сказав, що Єрусалим докладає максимум зусиль для того, щоб покращити гуманітарну ситуацію в Газі, а ООН досі не спромоглася засудити напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
"Радбез щойно ухвалив резолюцію, яка, на жаль, відірвана від реальності на місцях. Резолюція зосереджена виключно на гуманітарній ситуації в Газі й не згадує про те, що призвело до цього моменту", - заявив Ердан.
Ситуація в Секторі Гази
На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" проти терористів.
За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу – найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, зокрема парламент.
При цьому видання The Washington Post нещодавно повідомляло, що уряд Ізраїлю та ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників.
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