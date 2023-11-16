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Оторвана от реальности, - Израиль отреагировал на резолюцию Совбеза ООН по Газе

Четверг 16 ноября 2023 04:01
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Оторвана от реальности, - Израиль отреагировал на резолюцию Совбеза ООН по Газе Фото: постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израиль считает принятую Совбезом ООН резолюцию по введению "гуманитарных пауз" в Секторе Газа оторванной от реальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан сказал, что Иерусалим прилагает максимум усилий для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, а ООН до сих пор не смогла осудить нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Совбез только принял резолюцию, которая, к сожалению, оторвана от реальности на местах. Резолюция сосредоточена исключительно на гуманитарной ситуации в Газе и не упоминает о том, что привело к этому моменту", - заявил Эрдан.

Ситуация в секторе Газа

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" против террористов.

За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу – самый большой город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в частности, парламент.

При этом издание The Washington Post недавно сообщало, что правительство Израиля и ХАМАС близки к заключению соглашения по освобождению десятков заложников.

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