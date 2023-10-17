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Видимість до 30 м. Карпати продовжує засипати снігом (фото)

Фото: Карпати другий день поспіль продовжує засипати снігом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські Карпати другий день засипає снігом. Видимість не більше ніж 30 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 7 м/с., температура повітря -6°С", - йдеться в повідомленні.

Карпати заметає снігом 17 жовтня (facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що погода в Карпатах почала псуватися минулого тижня. 9 жовтня у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Сніг замітав українські гори і вчора, 16 жовтня.

Для довідки

Чорна гора (Поп-Іван Чорногорський) - одна з найвищих вершин хребта Чорногора, третя за висотою вершина України, знаходиться на південно-східному кінці хребта на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота 2020,5 м.

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