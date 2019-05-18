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Мы не видим ЕС без Украины, - Мингарелли

Новости » Политика    18.05.2019 - 17:31
Мы не видим ЕС без Украины, - Мингарелли
Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Мингарелли заявил, что Украина в решимости общества

В мире сложно найти место, где принципы Европейского союза ценят больше чем в Украине. Об этом сказал председатель представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает корреспондент РБК-Украина.

"День Европы является невероятно важным в вашей стране из-за очень особой причины. Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше чем в Украине. Есть очень немного мест в мире, где принципы по которым построен ЕС ценятся больше чем в Украине. И именно поэтому, как сказал президент ЕС Дональд Туск несколько недель назад "Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины" и мы не видим ЕС без Украины. Это одно и тоже", - заявил Мингарелли.

"Украина – это Европа в ее разнообразии, Украина это Европа в ее исключительном демократическом подходе. Украина – это Европа в ее решимости общества; Украина – Европа в креативности ее граждан", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли заявил, что Украина должна реформировать сектор гражданской безопасности, чтобы оставить советское прошлое. С его слов, консультативная миссия ЕС продолжает консультировать полицию, прокуратуру и представителей суда

ЕС продолжит поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ ЕС утвердил новый режим санкций за кибератаки
Новости Украины ЕвросоюзУкраинаМингарелли
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