Ми не бачимо ЄС без України, - Мінгареллі

Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Мінгареллі заявив, що Україна в рішучості суспільства

У світі складно знайти місце, де принципи Європейського союзу цінують більше ніж в Україні. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні посол Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

"День Європи є неймовірно важливим у вашій країні через дуже особливу причину. Складно знайти місце у світі, де Європейський союз цінують більше ніж в Україні. Є дуже-дуже небагато місць у світі, де принципи за якими побудований ЄС цінуються більше ніж в Україні. І саме тому, як сказав президент ЄС Дональд Туск кілька тижнів тому "Не може бути безпечної Європи без безпечної України" і ми не бачимо ЄС без України. Це одне і теж саме", - заявив Мінгареллі.

"Україна – це Європа в її різноманітності, Україна це Європа у її виключному демократичному підході. Україна – це Європа в її рішучості суспільства; Україна – Європа в креативності її громадян", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що голова представництва ЄС в Україні посол Хьюг Мінгареллі заявив, що Україна має реформувати сектор цивільної безпеки, щоб залишити радянське минуле. З його слів, консультативна місія ЄС продовжує консультувати поліцію, прокуратуру та представників суду