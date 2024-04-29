Відхід ЗСУ з позицій на захід від Авдіївки поки не сприяв швидкому просуванню РФ, - ISW

Наступна лінія оборони в цьому районі знаходиться на певній відстані від лінії, яку окупанти атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого.

Російський поступ, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські сили не намагатимуться утримувати позиції на полях.

Прибуття бригад, що відновили боєздатність, про яке напередодні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні успіхи Росії і, можливо, стабілізувати фронт, йдеться у звіті.

Поступаючись окупантам у кількості боєприпасів та живої сили українські захисники змогли протистояти більш ніж одній дивізії ЗС РФ.

В Інституті вважають, що прибуття українських підкріплень та додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

При цьому залучення додаткових резервів на цей напрямок означатиме для росіян ризик не досягти успіху в районі Часового Яру або у підготовці літнього великомасштабного наступу.

"Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити атакуючі підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі", - йдеться у звіті.