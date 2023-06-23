Відхід з Криму окупанти розглядають як один з реалістичних сценаріїв, - ГУР

"Один з реальних сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина окупаційної адміністрації та командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезла, і активи так само вивезла", - розповів він.

Крім того, за його словами низка підприємств в окупаційному Криму готуються до евакуації і в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ.

Зрештою, як додав представник ГУР, якщо подивитися на траншеї, які окупанти облаштовують у Криму, можна побачити, що значна їхня частина розташована далеко від кордону з материковою Україною.

"Тому так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", - констатував Юсов.

Обстріли Чонгарських мостів

Вночі 22 червня було завдано ударів по Чонгарських мостах, які з'єднують Херсонську область та Крим. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що буцімто удари були завдані ракетами Storm Shadow. Пізніше в мережі з'явилися відео, на якому можна побачити пошкодження переправи.

У ГУР відреагували на вибухи на Чонгарських мостах. Не розкриваючи деталей обстрілів, Юсов попередив, що і "далі буде". Сьогодні спікер оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що після ударів по Чонгарських мостах, окупанти вдарили в район Антонівського мосту з використанням тактичної авіації.

Додамо, що в лютому 2022 року саме з району Чонгара російська армія вторглася в Херсонську область. Докладніше про важливість цих переправ - читайте в матеріалі РБК-Україна.