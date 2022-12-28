Відгуки трейдерів про роботу МОФТ – докладний огляд

МОФТ – спільнота трейдерів та великий фінансовий інформаційний портал. Число клієнтів Об'єднання налічує понад 300 000 учасників, які регулярно публікують свої відгуки щодо роботи МОФТ на різних інтернет ресурсах. Вони розповідають про переваги та недоліки співпраці з МОФТ, діляться своїм досвідом та рекомендаціями. Вивчення та аналіз відгуків про МОФТ від клієнтів Об'єднання є одним із пріоритетних напрямків роботи команди проекту. Розглянемо докладніше, про що розповідають трейдери, які вже співпрацюють із МОФТ.

Рейтинги МОФТ — огляд та відгуки

На даний момент на сайті Traders Union представлено 6 рейтингів, в яких опубліковано більш ніж 600 детальних оглядів брокерів ринку Форекс та бінарних опціонів, фондових брокерів, криптобірж, діджитал банків та платіжних систем. У профілі кожної фінансової компанії можна прочитати відгуки клієнтів, які зареєстровані в цій компанії через МОФТ.

Що трейдери говорять про МОФТ

МОФТ є корисним інформаційним ресурсом, що підтверджують Traders Union відгуки від клієнтів.

Максим:

”Читаю всі аналітичні статті, які публікуються на порталі Traders Union, адже вони є реально корисними. Також за допомогою МОФТ отримую додатковий прибуток за торгівлю зі своїм брокером. Дуже радий, що 3 роки тому реєструвався на сайті Об'єднання.”

Микола:

”Рейтинги брокерів на сайті Traders Union максимально об'єктивні та оновлюються щомісяця. Мені подобається, що аналітики Об'єднання під кожен ринок становлять окремий рейтинг. Це значно економить час та спрощує вибір брокера.”

Кирило:

”Одразу видно, що рейтинги на порталі МОФТ складають професійні аналітики, які неупереджено оцінюють послуги криптобірж із різних країн. Зручно, що кожна компанія з рейтингу має профіль. У ньому є вся потрібна інформація про біржу — можна вивчити торгові умови та відгуки клієнтів, що діють.”

Як МОФТ допомагає вибрати брокера

Експерти МОФТ щомісяця перевіряють брокерів за більш як 100 параметрами. Перевірка здійснюється за затвердженим унікальним алгоритмом – методологією МОФТ.

Популярність валютного ринку Форекс не знижується, а зростає. Тому експерти МОФТ формують рейтинг Форекс брокерів, який також регулярно оновлюється. Чим кращі умови брокерської компанії, тим вища її позиція у рейтингу, і навпаки.

Традиційно до ТОП-5 рейтингу Форекс брокерів МОФТ входить компанія RoboForex. Вона не тільки є однією з найпопулярніших серед трейдерів, але й відрізняється надійністю, оптимальними умовами торгівлі та клієнтоорієнтованим підходом.

Резюме

На сайті МОФТ представлена експертна інформація, над якою працюють аналітики та фінансові фахівці високого професійного рівня. Портал публікує лише авторський контент: усі статті, дослідження, рейтинги та торгові рекомендації є унікальними, адже над ними працює ціла команда експертів у галузі трейдингу та інвестування. Їхнє завдання — створення максимально корисного інформаційного ресурсу, який допоможе будь-якому трейдеру досягти успіху у своїй професійній діяльності.