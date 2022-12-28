Отзывы трейдеров о работе МОФТ — подробный обзор

МОФТ — сообщество трейдеров и крупный финансовый информационный портал. Число клиентов Объединения насчитывает более 300 000 участников, которые регулярно публикуют свои отзывы о работе МОФТ на различных интернет ресурсах. Они рассказывают о преимуществах и недостатках сотрудничества с МОФТ, делятся своим опытом и рекомендациями. Изучение и анализ отзывов о МОФТ от клиентов Объединения является одним из приоритетных направлений работы команды проекта. Рассмотрим подробнее, о чем рассказывают трейдеры, которые уже сотрудничают с МОФТ.

Рейтинги МОФТ — обзор и отзывы

На данный момент на сайте Traders Union представлены 6 рейтингов, в которых опубликованы более чем 600 подробных обзоров брокеров рынка Форекс и бинарных опционов, фондовых брокеров, криптобирж, диджитал банков и платежных систем. В профиле каждой финансовой компании можно прочитать отзывы клиентов, зарегистрированных в этой компании через МОФТ.

Что трейдеры говорят о МОФТ

МОФТ — полезный информационный ресурс, что подтверждают Traders Union отзывы от клиентов.

Максим:

”Читаю все аналитические статьи, которые публикуются на портале Traders Union, ведь они реально полезные. Также с помощью МОФТ получаю дополнительный доход за торговлю со своим брокером. Очень рад, что 3 года назад зарегистрировался на сайте Объединения.”

Николай:

”Рейтинги брокеров на сайте Traders Union максимально объективные и обновляются ежемесячно. Мне нравится, что аналитики Объединения под каждый рынок составляют отдельный рейтинг. Это значительно экономит время и упрощает выбор брокера.”

Кирилл:

”Сразу видно, что рейтинги на портале МОФТ составляют профессиональные аналитики, которые непредвзято оценивают услуги криптобирж из разных стран. Удобно, что у каждой компании из рейтинга есть профиль. В нем есть вся нужная информация о бирже — можно изучить торговые условия и отзывы действующих клиентов.”

Как МОФТ помогает выбрать брокера

Эксперты МОФТ ежемесячно проверяют брокеров по более чем 100 параметрам. Проверка осуществляется по утвержденному уникальному алгоритму — методологии МОФТ.

Популярность валютного рынка Форекс не снижается, а только растет. По этой причине эксперты МОФТ формируют рейтинг Форекс брокеров, который также регулярно обновляется. Чем лучше условия брокерской компании, тем выше ее позиция в рейтинге, и наоборот.

Традиционно в ТОП-5 рейтинга Форекс брокеров МОФТ входит компания RoboForex. Она не только является одной из самых популярных среди трейдеров, но и отличается надежностью, оптимальными условиями торговли и клиентоориентированным подходом.

Резюме

На сайте МОФТ представлена экспертная информация, над которой работают аналитики и финансовые специалисты высокого профессионального уровня. Портал публикует только авторский контент: все статьи, исследования, рейтинги и торговые рекомендации являются уникальными, ведь над ними трудится целая команда экспертов в области трейдинга и инвестирования. Их задача — создание максимально полезного информационного ресурса, который поможет любому трейдеру добиться успеха в своей профессиональной деятельности.