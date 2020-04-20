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Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли

Новости » Политика     20.04.2020 - 16:14
Видеоконференцию Шмыгаля и Меркель перенесли
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Новая дата видеоконференции пока не согласована

Видеоконференцию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель перенесли. Об этом сообщил глава украинского правительства в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, видеоконференцию, которая должна была состояться сегодня, 20 апреля, перенесли из-за непредвиденных неотложных дел, возникших у Меркель. Новую дату согласуют позже.

"Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается разное. Договорились перенести встречу на удобное для обеих сторон время", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Шмыгаль и Меркель проведут видеоконференции 20 апреля. Планировалось, что во время видеоконференции стороны обсудят дальнейшее сотрудничество между странами, а также финансовую поддержку и ход реформ в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в конце марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Во время телефонного разговора речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Евросоюза и Мирового банка.

Добавим, немецкий канцлер Меркель называла пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского союза.

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