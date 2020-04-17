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Шмыгаль проведет видео-конференцию с Меркель

Новости » Политика     17.04.2020 - 15:29
Шмыгаль проведет видео-конференцию с Меркель
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и ход реформ в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль 20 апреля проведет онлайн конференцию с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил сам Шмыгаль у себя в Telegram.

По его словам, во время беседы планируется обсудить, в частности, финансовую поддержку Украины.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и ход реформ в Украине", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны ЕС и Всемирного банка.

Ранее Еврокомиссия решила выделить 952 млн евро помощи странам Восточного партнерства. Украина на поддержку неотложных и краткосрочных потребностей для борьбы с коронавирусом получит 190 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, несколько дней назад Ангела Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции. С 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы.

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