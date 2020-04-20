ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відеоконференцію Шмигаля та Меркель перенесли

Новини » Політика     20.04.2020 - 16:14
Відеоконференцію Шмигаля та Меркель перенесли
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Нова дата відео-конференції поки не узгоджена

Відеоконференцію прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та канцлера Німеччини Ангели Меркель перенесли. Про це повідомив очільник українського уряду у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, відеоконференцію, яка мала відбутися сьогодні, 20 квітня, було перенесено через непередбачувані невідкладні справи, які виникли в Меркель. Нову дату узгодять пізніше.

"Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне. Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шмигаль та Меркель проведуть відеоконференції 20 квітня. Планувалося, що під час відеоконференції сторони обговорять подальшу співпрацю між країнами, а також фінансову підтримку та хід реформ в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в кінці березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Меркель. Під час телефонної розмови йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Євросоюзу та Світового банку.

Додамо, німецький канцлер Меркель називала пандемію коронавірусу найсерйознішою кризою за всю історію існування Європейського союзу.

Меркель представила концепцію виходу Німеччини з режиму ізоляції Фейками про нові призначення опоненти Шмигаля хочуть дискредитувати його та владу, - експерт
Новини України Ангела МеркельДенис Шмигаль
News
On Top