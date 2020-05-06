Видео-встреча Шмыгаля и Меркель состоится 12 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Ангела Меркель проведут видео-встречу во вторник, 12 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Переговоры Шмыгаля с Меркель пройдут в режиме видеоконференции в 12:00

Во время "виртуальной" встречи стороны обсудят вопросы преодоления пандемии коронавируса, двусторонних немецко-украинских отношений, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора.

Кроме того, премьер и канцлер обсудят ситуацию на Донбассе в контексте сохранения санкций против Российской Федерации.

Напомним, изначально видео-конференция Шмыгаля и Меркель должна была состояться 20 апреля. Однако позже стало известно, что встреча была перенесена из-за непредвиденных неотложных дел, возникших у Меркель.

Кроме того, в конце марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Во время разговора речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Мирового банка.