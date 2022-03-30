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За видео в TikTok. В суд передали первый обвинительный акт за коллаборационизм

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Краматорск, Среда 30 марта 2022 16:28
За видео в TikTok. В суд передали первый обвинительный акт за коллаборационизм Фото: в Украине направили в суд первый акт за коллаборационизм (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Краматорске Донецкой области впервые в Украине направили в суд обвинительный акт за коллаборационизм. Эта статья вступила в силу только 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители установили, что 25 марта житель Краматорска записал видео, в котором отрицал российскую агрессию против Украины и публично призвал граждан поддерживать действий агрессора. Он выложил запись на собственную страницу в TikTok.

"Это первый обвинительный акт, направленный в суд за совершение коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), которая вступила в силу 15 марта 2022 года. За 15 дней ее действия уже зарегистрировано 151 уголовное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статья позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме сотрудничают с агрессором. За совершение такого преступления грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, что в поселке Ставище Киевской области был задержан коллаборационист, который призвал поддерживать Россию и угрожал взорвать отделение полиции.

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