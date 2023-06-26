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Відео з Шойгу показали вперше після заколоту Пригожина

Фото: Шойгу показали на відео (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російське військове відомство показало кадри із міністром Сергієм Шойгу. Це сталося вперше після військового заколоту лідера найманців "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міноборони РФ у Telegram.

Стверджується, що Шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань "Західного" угруповання військ.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, лідера найманців "Вагнер" Євген Пригожин розпочав військовий заколот увечері 23 червня. Він звинуватив російське військове відомство в обстрілі його підлеглих. Пригожин заявив, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "ця тварюка буде зупинена".

У штабі Південного військового округу Пригожин вимагав генералів видати начальника Генштабу Валерія Герасимова та Шойгу, і ті були не проти.

"Вагнерівці" фактично без бою захопили Ростов-на-Дону та Воронеж. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км, але Пригожин увечері 24 червня заявив, що припиняє похід на Москву.

Згодом стало відомо, що Пригожина відправляють до Білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.

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Сергей Шойгу