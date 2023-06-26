Видео с Шойгу показали впервые после мятежа Пригожина

Российское военное ведомство показало кадры с министром Сергеем Шойгу. Это произошло впервые после военного мятежа лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ в Telegram.
Утверждается, что Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск.
Напомним, лидера наемников "Вагнер" Евгений Пригожин начал военный мятеж вечером 23 июня. Он обвини российское военное ведомство в обстреле его подчиненных. Пригожин заявил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена".
В штабе Южного военного округа Пригожин потребовал у генералов выдать начальника Генштаба Валерия Герасимова и Шойгу и те были не против.
"Вагнеровцы" фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км, но Пригожин вечером 24 июня заявил, что прекращает поход на Москву.
Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.
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