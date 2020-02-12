Видео 8К и 100-кратный зум в смартфонах Samsung Galaxy S20

Серия Samsung Galaxy S20 - первая флагманская линейка Samsung с революционной технологией видеосъемки 8К и 100-кратным зумом - вполне меняет представление о возможностях камеры смартфона. К тому же благодаря системе защиты Samsung Knox, интеллектуальном аккумулятору, мощному процессору и огромном объема памяти для потребителей открывается совершенно новый мир мобильности.

Новая флагманская линейка меняет наше восприятие мира

Высококачественная камера стала едва ли не главным критерием для потребителей, которые ищут новый смартфон. Созданный для нужд современного стиля жизни, Galaxy S20 предлагает полностью новую систему камер - усовершенствованную с помощью искусственного интеллекта и новейшего оптического сенсора, поэтому дает возможность сделать каждый момент и каждое изображение лучшими.

Потрясающая четкость деталей

Камера Galaxy S20 имеет супервысокое разрешение (108MP в Galaxy S20 Ultra; 64MP в Galaxy S20 и S20 Plus) и поражает четкостью деталей. Galaxy S20 Ultra делает еще один шаг вперед благодаря инновационным технологиям: на уровне сенсора девять точек способны объединяться в один, создавая качественные изображения даже при плохом освещении.

Прорывные возможности зума

С технологией Space Zoom можно достичь максимального увеличения изображения. Используйте до 30X зум в Galaxy S20 и 20 Plus, или даже больше в S20 Ultra, где благодаря революционной технологии сборки линз удается достичь впечатляющего увеличения почти без потери качества. С инновационной технологией обрезанное увеличение пользователи S20 могут сделать снимок, откадрировать и отредактировать, сохраняя максимальное качество изображения.

Одно нажатие - много возможностей

Благодаря функции Single Take можно сконцентрироваться исключительно на процессе съемки, не отвлекаясь на настройку. Galaxy S20 дает возможность сделать ряд фотографий и видео с различными опциями - живым фокусом, кадрированием, ультрашироким фото и т.п., а также может использовать искусственный интеллект, чтобы предложить лучшие кадры.

Видеозапись профессионального уровня

Galaxy S20 позволяет осуществлять потрясающую 8K видеосъемку, чтобы пользователи могли качественно отразить мир в настоящих цветах. Благодаря функции Super Steady, а также искусственному интеллекту, который анализирует движения, даже самые динамичные видео имеют качество, что сняты с помощью гироскопического подвеса. Завершив съемку, транслирует свои видео сразу на Samsung QLED 8K TV и наслаждайтесь лучшим в этом классе опытом просмотра.

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ЛЮБИТЕ, ЛУЧШЕ

Благодаря новым функциям и возможностям Galaxy делать то, что вы любите, будет значительно легче, ведь эти смартфоны имеют в себе все то, чего пользователи от них ожидают, и даже больше.

Музыка. То вы только проснулись, то направляетесь в спортзал, наслаждайтесь любимым саундтреком благодаря интеграции с Spotify и Bixby Routines. С функцией Music Share расширяйте свое парное Bluetooth-подключения к динамикам в автомобиле, чтобы вы и ваши друзья могли поочередно включать любимую музыку во время путешествия.

Невероятные видеочаты в Google Duo.

Общение с помощью видеочата стало еще проще и качественнее - Galaxy S20 улучшает опыт видеочатов благодаря эксклюзивной и глубокой интеграции с Google Duo. Google Duo совместим с различными ОС, поэтому вы не ограничены в общении. Благодаря широкоугольной линзе в кадр поместится вся семья, а кроме того, есть возможность одновременно подключить к группового чата до восьми человек.

YouTube в 8К. Делитесь 8K видео с миром - скорее и проще. Samsung сотрудничает с YouTube, чтобы вы могли загружать свои 8K видео прямо на YouTube и с максимальной скоростью.

Игры. Серия Galaxy S20 выводит мобильные игры на новый уровень. С дисплеем 120Hz вы сможете насладиться невероятной плавностью игры. Вместе с быстрым процессором, 12 GB RAM, настроенным AKG аудио- и игровым усилителем, который оптимизирует в фоне настройки для лучшей мощности, Galaxy S20 предлагает яркие игровые впечатления.

А мощная батарея большой емкости, которая комплектуется вместе с зарядным устройством 25В и 45В соответственно, обеспечивающих сверхбыстрое подзарядки даст возможность наслаждаться любимыми увлечениями весь день.

Вся серия Galaxy S20 будет доступна в продаже с 12 марта. Но уже сейчас вы можете оформить предзаказ на сайте citrus.ua и получить в комплект к флагману еще одну новинку беспроводные наушники Galaxy Buds Plus*.

Цена новых флагманов Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20 - 26999 грн

Samsung Galaxy S20 Plus - 29999 грн

Samsung Galaxy S20 Ultra - 37999 грн

А чтобы покупка была выгоднее и приятнее, вы можете воспользоваться кредитом до 25 месяцев на данную модель или сдать свое старое устройство по программе Цитрус Обмен и доплатить остаток сэкономив до 90% от стоимсти.

*Предзаказ действует с 22:00 11.02.2020 по 11.03.2020 в магазинах "Цитрус" на территории Украины, кроме зоны проведения ООС и временно оккупированных территорий и на сайте citrus.ua и распространяется на смартфоны, импортируемые ООО «Самсунг Электроникс Украина Компани». Под подарком подразумевается предоставление возможности потребителю, в магазине, где был оформлен предзаказ, с 06.03.2020 по 15.03.2020 приобрести предзаказаннный смартфон Galaxy S20 Ultra, S20 или S20 Plus вместе с беспроводными наушниками Galaxy Buds Plus со скидкой, равной обычной стоимости наушников, при условии, что оба товара покупаются по одному чеку. Количество акционных товаров ограничено. Внешний вид изделий может отличаться от изображенного в рекламе.