Відео 8К та 100-кратний зум в смартфонах Samsung Galaxy S20

Серія Samsung Galaxy S20 — перша флагманська лінійка Samsung із революційною технологією відеозйомки 8К та 100-кратним зумом – цілком змінює уявлення про можливості камери смартфону. До того ж завдяки системі захисту Samsung Knox, інтелектуальному акумулятору, потужному процесору й величезному об’єму пам’яті для споживачів відкривається абсолютно новий світ мобільності.

Нова лінійка змінюючи нашу відображення світу

Високоякісна камера стала чи не найголовнішим критерієм для споживачів, які шукають новий смартфон. Створений для потреб сучасного стилю життя, Galaxy S20 пропонує повністю нову систему камер — вдосконалену за допомогою штучного інтелекту та найновішого оптичного сенсора, тож дає можливість зробити кожен момент та кожне зображення найкращими.

Приголомшлива чіткість деталей

Камера Galaxy S20 має супервисоку роздільну здатність (108MP у Galaxy S20 Ultra; 64MP у Galaxy S20 та S20 Plus) та вражає чіткістю деталей. Galaxy S20 Ultra робить ще один крок уперед завдяки інноваційним технологіям: на рівні сенсора дев'ять пікселів здатні об’єднуватися в один, створюючи якісніші зображення навіть при поганому освітленні.

Проривні можливості зуму

Із технологією Space Zoom у Galaxy S20 ви можете досягти максимального збільшення зображення, фотографуючи навіть із великої відстані. Використовуйте аж до 30X зум у Galaxy S20 та 20 Plus, або навіть більше у S20 Ultra, де завдяки революційній технології складання лінз вдається досягти вражаючого збільшення майже без втрати якості. З інноваційною технологією кадрованого збільшення користувачі S20 можуть зробити знімок, відкадрувати та відредагувати його, зберігаючи максимальну якість зображення.

Одне натискання – багато можливостей

Завдяки функції Single Take можна сконцентруватися виключно на процесі зйомки, не відволікаючись на налаштування. Galaxy S20 дає можливість зробити низку фотографій та відео з різними опціями — живим фокусом, кадруванням, ультрашироким фото тощо, а також може використати штучний інтелект, щоб запропонувати найкращі кадри.

Відеозапис професійного рівня

Galaxy S20 дає можливість здійснювати приголомшливу 8K відеозйомку, щоб користувачі могли якісно відобразити світ у справжніх кольорах. Завдяки функції Super Steady, а також штучному інтелекту, який аналізує рухи, навіть найдинамічніші відео мають якість, ніби зняті за допомогою гіроскопічного підвісу. Завершивши зйомку, транслюйте свої відео одразу на Samsung QLED 8K TV та насолоджуйтеся найкращим у цьому класі досвідом перегляду.

РОБІТЬ ТЕ, ЩО ЛЮБИТЕ, КРАЩЕ

Завдяки новим функціям і можливостям Galaxy робити те, що ви любите, буде значно легше, адже ці смартфони мають у собі все те, чого користувачі від них очікують, і навіть більше.

Музика. Чи то ви щойно прокинулися, чи то прямуєте до спортзалу, насолоджуйтеся улюбленим саундтреком завдяки інтеграції зі Spotify та Bixby Routines. Із функцією Music Share розширюйте своє парне Bluetooth-підключення до динаміків в автомобілі, щоб ви і ваші друзі могли по черзі вмикати улюблену музику під час подорожі.

Неймовірні відеочати у Google Duo

Спілкування за допомогою відеочату стало ще простішим та якіснішим — Galaxy S20 поліпшує досвід відеочатів завдяки ексклюзивній і глибокій інтеграції з Google Duo. Google Duo сумісний з різними ОС, тож ви не обмежені у спілкуванні. Завдяки ширококутній лінзі в кадр вміститься вся родина, а окрім того, є можливість одночасно підключити до групового чату до восьми людей.

YouTube у 8К. Діліться 8K відео зі світом — швидше та простіше. Samsung співпрацює з YouTube, щоб ви могли завантажувати свої 8K відео просто на YouTube та з максимальною швидкістю.

Ігри. Серія Galaxy S20 виводить мобільні ігри на новий рівень. Із дисплеєм 120Hz користувачі зможуть насолодитися неймовірною плавністю гри. Разом із швидким процесором, 12 GB RAM, налаштованим AKG аудіо- та ігровим підсилювачем, який оптимізує у фоні налаштування для найкращої потужності, Galaxy S20 пропонує яскраві ігрові враження.

А потужна батарея великої ємності, яка комплектується разом із зарядним пристроєм 25В та 45В відповідно, що забезпечують надшвидке заряджання дасть можливість насолоджуватися улюбленими захопленнями весь день.

Вся серія Galaxy S20 буде доступна в продажу з 12 березня. Але вже зараз ви можете оформити попереднє замовлення на сайті citrus.ua і отримати в комплект до флагману ще одну новинку бездротові навушники Galaxy Buds Plus *.

Ціна нових флагманів Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20 - 26999 грн

Samsung Galaxy S20 Plus - 29999 грн

Samsung Galaxy S20 Ultra - 37999 грн

А щоб покупка була вигідніше і приємніше, ви можете скористатися кредитом до 25 місяців на дану модель або здати свій старий пристрій за програмою Цитрус Обмін і доплатити залишок заощадивши до 90% від вартості.

*Предзамовлення діє з 22:00 11.02.2020 р. по 11.03.2020 р. в магазинах "Цитрус" на території України, крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій та на сайти citrus.ua і поширюється на смартфони, імпортовані ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані». Під подарунком розуміється надання можливості споживачу, в магазині, де було оформлене передзамовлення, з 06.03.2020 р. по 15.03.2020 р. придбати передзамовлений смартфон Galaxy S20 Ultra, S20 або S20+ разом з бездротовими навушниками Galaxy Buds+ зі знижкою, що дорівнює звичайній вартості навушників, за умови, що обидва товари купуються за одним чеком. Кількість акційних товарів обмежена. Зовнішній вигляд виробів може відрізнятися від зображеного в рекламі.