Відень різко підіймає туристичний збір: коли підвищать вартість

Зміни відбуватимуться у кілька етапів. Раніше туристи сплачували 3,2% від вартості проживання. Проте з липня 2024 року ставку вже підняли до 5%, і це лише початок реформи.

У липні 2027 року збір зросте до 8%. Місто хоче змусити туристів чесно платити за навантаження на інфраструктуру. Потік гостей постійно зростає, і це створює тиск на дороги, транспорт та комунальні служби.

Яка реакція готельєрів?

Представники готельного бізнесу вже б’ють на сполох. Речник Австрійської асоціації готелів Мартін Станіц заявив, що новий податок стане другим за розміром на континенті, а більше з туристів здирають лише в Амстердамі.

Бізнесмени побоюються за майбутнє галузі. Витрати готелів і так стрімко зростають, адже дорожчає все: енергоносії, продукти та робоча сила. На думку підприємців, влада просто латає дірки в бюджеті їхнім коштом.

Ryanair пристосовується до змін

Туристичні агентства теж не приховують розчарування. Окрім готельного збору, мандрівники вже платять 12 євро податку з кожного авіаквитка, що б’є по привабливості напрямку.

Глава Асоціації австрійських турагентств Грегор Каданка навів тривожний приклад. Лоукостер Ryanair дедалі частіше віддає перевагу рейсам до Братислави, тому що словацька столиця розташована поруч, але вона значно дешевша.

Аргументи чиновників Відня

А от у столиці Австрії називають це «розподілом відповідальності». Туристи отримують якісний сервіс і надійний транспорт, а за це треба платити.

"Туризм як ніколи раніше користується першокласною інфраструктурою міста, а також отримує вигоду від її утримання та розширення. Місцевий податок також є інвестицією в майбутнє цього туристичного напрямку і сприяє покращенню міста не лише для гостей, а й для мешканців Відня", - заявила речниця Віденського бюро з туризму Ізабелла Раутер.