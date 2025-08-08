Наказав захопити українське судно: командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру

Як встановило розслідування, 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний.

Того дня росіяни незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова.

Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19-х членів екіпажу, а також священника та лікаря, що перебували на борту. Частину з них перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту РФ, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові.

До всіх полонених рашисти застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували "розстріли" потерпілих.

Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра", і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі - в Росію.

На підставі зібраних доказів заочно повідомлено Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).