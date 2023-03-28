ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі. Названо ім'я полковника РФ

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 28 березня 2023 09:17
Віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі. Названо ім'я полковника РФ Фото: названо ім'я полковника РФ, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський полковник Сергій Атрощенко віддавав накази про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Сам же військовий, як з'ясувалось, народився в місті Овруч Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вбивцю Маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні", - написав він.

За його словами, літаки, що бомбардували Маріуполь злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ.

Як пише волонтерська спільнота Inform Napalm, дослідники якої дізнались про полковника, Сергій Атрощенко - командир в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ, авіаполк якого дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю на березі Азовського моря.

"До слова, народився в м. Овруч, Житомирської області, України. Потім жив у російському м.Липецьк", - пишуть волонтери.

Наразі він живе в елітній квартирі в Приморсько-Ахтарськ, яка розташована в 350 метрах від набережньої.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.

Наразі російські окупанти повністю знесли будівлю драмтеатру у захопленому Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмуту живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмуту живуть під ворожим вогнем