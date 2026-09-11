"Відчує на власній шкурі": Буданов анонсував нові удари по РФ

Удари стануть глибшими

Начальник Офісу Президента Украни Кирило Буданов дав інтерв'ю журналісту LTV Гінтсу Амоліньшу під час "Ризької конференції". Однією з тем розмови стали українські атаки територією Росії та можливості їх подальшого посилення.

Журналіст нагадав про нещодавній удар українського далекобійного безпілотника на відстань близько 3000 км за метою у російській Арктиці та запитав, чи варто очікувати подальшого розширення географії таких атак.

Буданов відповів, що інтенсивність ударів зростатиме, якщо Росія продовжить бойові дії проти України.

Росія відчує це сильніше

За словами голови ВП, українські атаки ставатимуть глибшими та потужнішими. Він наголосив, що подальший розвиток подій безпосередньо пов'язаний з діями Росії та її готовністю продовжувати війну.

"Якщо Росія не припинить бойові дії проти нас, зрозуміло, що вона на власній шкурі відчує це ще більше і сильніше. Наші удари ставатимуть все глибшими і володітимуть більшою бойовою міццю", - заявив Буданов.

Таким чином, глава ВП дав зрозуміти, що Україна має намір розширювати можливості дальніх ударів по російській території у відповідь на продовження бойових дій з боку РФ.