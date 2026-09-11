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"Почувствует на собственной шкуре": Буданов анонсировал новые удары по РФ

13:01 11.09.2026 Пт
2 мин
Буданов сделал намек на то, что ждет Россию, если она продолжит войну
aimg Анастасия Никончук
Фото: Кирилл Буданов (РБК-Украина)

Кирилл Буданов заявил, что Украина будет усиливать удары по территории России, если Кремль не прекратит войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию латвийского общественного СМИ LSM.

Удары станут глубже

Начальник Офиса Президента Украны Кирилл Буданов дал интервью журналисту LTV Гинтсу Амолиньшу во время "Рижской конференции". Одной из тем разговора стали украинские атаки по территории России и возможности их дальнейшего усиления.

Журналист напомнил о недавнем ударе украинского дальнобойного беспилотника на расстояние около 3000 км по цели в российской Арктике и спросил, стоит ли ожидать дальнейшего расширения географии таких атак.

Буданов ответил, что интенсивность ударов будет расти, если Россия продолжит боевые действия против Украины.

Россия почувствует это сильнее

По словам главы ОП, украинские атаки будут становиться более глубокими и мощными. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий напрямую связано с действиями России и ее готовностью продолжать войну.

"Если Россия не прекратит боевые действия против нас, понятно, что она на собственной шкуре почувствует это еще больше и сильнее. Наши удары будут становиться все глубже и обладать большей боевой мощью", - заявил Буданов.

Таким образом, глава ОП дал понять, что Украина намерена расширять возможности дальних ударов по российской территории в ответ на продолжение боевых действий со стороны РФ.

Напоминаем, что российский суд в очередной раз вынес решение об аресте главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, обвинив его в якобы применении запрещенных методов ведения войны. Сам Буданов заявил, что подобные решения не имеют для него значения, назвав их признанием эффективности своей работы и отметив, что нынешний арест стал уже "третьим юбилейным".

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