Відчайдушний пошук партнерів: чому Росія розгорнулася у бік Азії

Там нагадали, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв спрогнозував розворот Москви у бік Азії після того, як Росія повністю знищила свої відносини із Заходом своєю агресією та зневагою до міжнародного права.

Але в Центрі наголошують, що РФ може розраховувати лише на ситуативні нерівноправні союзи з авторитарними режимами в Азії, оскільки країна-агресор надто слабка та вразлива, щоб її серйозно сприймали.

"Москва може претендувати хіба на статус "молодшого брата" Китаю чи Індії, демпінгуючи на своїх енергоресурсах та іншій сировині", - додають у Центрі стратегічних комунікацій.

Також там зазначили, що країни Азії діятимуть насамперед згідно зі своїми інтересами, а російську агресію ніхто покривати не збирається.

"Росія розгортається не в Азію, а в минуле - до відсталої сировинної економіки, безправ'я населення та самодурства влади", - резюмують у Центрі.