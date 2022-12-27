UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відчайдушний пошук партнерів: чому Росія розгорнулася у бік Азії

Фото: глава КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається знайти нових партнерів в Азії після початку повномасштабної війни в Україні, але з цього нічого не вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Там нагадали, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв спрогнозував розворот Москви у бік Азії після того, як Росія повністю знищила свої відносини із Заходом своєю агресією та зневагою до міжнародного права.

Але в Центрі наголошують, що РФ може розраховувати лише на ситуативні нерівноправні союзи з авторитарними режимами в Азії, оскільки країна-агресор надто слабка та вразлива, щоб її серйозно сприймали.

"Москва може претендувати хіба на статус "молодшого брата" Китаю чи Індії, демпінгуючи на своїх енергоресурсах та іншій сировині", - додають у Центрі стратегічних комунікацій.

Також там зазначили, що країни Азії діятимуть насамперед згідно зі своїми інтересами, а російську агресію ніхто покривати не збирається.

"Росія розгортається не в Азію, а в минуле - до відсталої сировинної економіки, безправ'я населення та самодурства влади", - резюмують у Центрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними The Washington Post, провали Росії у війні проти України та нездатність підпорядкувати сусідню країну знижують вплив президента Володимира Путіна на Азію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАзияВійна Росії проти України