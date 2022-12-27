RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отчаянный поиск партнеров: почему Россия развернулась в сторону Азии

Фото: глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается найти новых партнеров в Азии после начала полномасштабной войны в Украине, но из этого ничего не выйдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Там напомнили, что экс-президент России Дмитрий Медведев спрогнозировал разворот Москвы в сторону Азии после того, как Россия полностью уничтожила свои отношения с Западом своей агрессией и пренебрежением к международному праву.

Но в Центре подчеркивают, что РФ может рассчитывать только на ситуативные неравноправные союзы с авторитарными режимами в Азии, поскольку страна-агрессор слишком слабая и уязвимая, чтобы ее серьезно воспринимали.

"Москва может претендовать разве на статус "младшего брата" Китая или Индии, демпингуя на своих энергоресурсах и другом сырье", - добавляют в Центре стратегических комуникаций.

Также там отметили, что страны Азии будут действовать в первую очередь согласно своим интересам, а российскую агрессию никто покрывать не собирается.

"Россия разворачивается не в Азию, а в прошлое - к отсталой сырьевой экономике, бесправию населения и самодурству власти", - резюмируют в Центре.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным The Washington Post, провалы России в войне против Украины и неспособность подчинить соседнюю страну снижает влияние президента Владимира Путина на Азию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАзияВойна России против Украины