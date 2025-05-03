Відбувся "тектонічний зсув": чого очікувати від євро та долара на початку травня

Курс євро в Україні залишиться прив’язаним до глобальної динаміки долара. Різниця між валютами не зазнає суттєвих змін через "тектонічний зсув" у світі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, наступного тижня ситуація на валютному ринку України багато в чому залежатиме від активності покупців. Наразі триває період податкових платежів, і зазвичай в цей період активність ринку дещо зменшується.

"Крім того, пам’ятаємо, що НБУ вжив низку монетарних заходів на підтримку гривні та вгамування споживчих цін, що в купі з дією режиму "керованої гнучкості" майже гарантують певну курсову стабільність", - сказав Лєсовий.

За його словами, можна очікувати, що у перші половині місяця курсові коливання залишатимуться на звичному для останніх тижнів рівні - офіційний курс перебуватиме в коридорі 41,2-41,6 грн/долар.

Схожа ситуація спостерігатиметься і на готівковому ринку. Різниця між безготівковим та готівковим курсами буде мінімальною. Тобто на ринку пануватиме стан рівноваги, вважає експерт.

Курс євро

Щодо курсу євро, то, як і раніше, формування курсу цієї валюти відбуватиметься на основі світових курсів та у зв’язці з доларом.

"Тобто цілком можливо, що вартість 1 євро дорівнюватиме 1,15 долара. Звісно протягом тижня різниця між доларом і євро не буде статичною, однак і особливих змін, як то, наприклад, суттєве скорочення різниці у вартості цих валют, не станеться", - сказав Лєсовий.

За його словами, те, що розпочав Дональд Трамп можна схарактеризувати як тектонічний зсув у планах і намірах потужних інвесторів, що намагатимуться зберегти свій капітал, змінивши валютні пріоритети.

Водночас банкір нагадав понад 80% світових валютних резервів зберігається в доларах, тому не варто очікувати, що на світових ринках вартість долара звалиться в прірву.

Прогноз курсу

Як зазначив Лєсовий, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (5-11 травня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,2-41,6 грн/долар та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/долар та 45-48 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, ринок житиме в режимі "штилю", поточні курсові зміни відповідатимуть суті режиму "керованої гнучкості": вони будуть мінімальними та різноспрямованими. Наразі майже виключені будь-які форс-мажорні обставини, які б змусили Нацбанк вживати додаткових заходів зі збереження курсової стабільності", - констатував банкір.