ua en ru
Сб, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Відбувся "тектонічний зсув": чого очікувати від євро та долара на початку травня

Україна, Субота 03 травня 2025 08:15
UA EN RU
Відбувся "тектонічний зсув": чого очікувати від євро та долара на початку травня Фото: Курс долара очікується на рівні 41,2-41,6 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Курс євро в Україні залишиться прив’язаним до глобальної динаміки долара. Різниця між валютами не зазнає суттєвих змін через "тектонічний зсув" у світі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, наступного тижня ситуація на валютному ринку України багато в чому залежатиме від активності покупців. Наразі триває період податкових платежів, і зазвичай в цей період активність ринку дещо зменшується.

"Крім того, пам’ятаємо, що НБУ вжив низку монетарних заходів на підтримку гривні та вгамування споживчих цін, що в купі з дією режиму "керованої гнучкості" майже гарантують певну курсову стабільність", - сказав Лєсовий.

За його словами, можна очікувати, що у перші половині місяця курсові коливання залишатимуться на звичному для останніх тижнів рівні - офіційний курс перебуватиме в коридорі 41,2-41,6 грн/долар.

Схожа ситуація спостерігатиметься і на готівковому ринку. Різниця між безготівковим та готівковим курсами буде мінімальною. Тобто на ринку пануватиме стан рівноваги, вважає експерт.

Курс євро

Щодо курсу євро, то, як і раніше, формування курсу цієї валюти відбуватиметься на основі світових курсів та у зв’язці з доларом.

"Тобто цілком можливо, що вартість 1 євро дорівнюватиме 1,15 долара. Звісно протягом тижня різниця між доларом і євро не буде статичною, однак і особливих змін, як то, наприклад, суттєве скорочення різниці у вартості цих валют, не станеться", - сказав Лєсовий.

За його словами, те, що розпочав Дональд Трамп можна схарактеризувати як тектонічний зсув у планах і намірах потужних інвесторів, що намагатимуться зберегти свій капітал, змінивши валютні пріоритети.

Водночас банкір нагадав понад 80% світових валютних резервів зберігається в доларах, тому не варто очікувати, що на світових ринках вартість долара звалиться в прірву.

Прогноз курсу

Як зазначив Лєсовий, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (5-11 травня) будуть такими:

  • Коридори допустимих валютних змін складуть 41,2-41,6 грн/долар та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/долар та 45-48 грн/долар (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, ринок житиме в режимі "штилю", поточні курсові зміни відповідатимуть суті режиму "керованої гнучкості": вони будуть мінімальними та різноспрямованими. Наразі майже виключені будь-які форс-мажорні обставини, які б змусили Нацбанк вживати додаткових заходів зі збереження курсової стабільності", - констатував банкір.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара впав з 41,75 до 41,70 грн/долар. Курс євро впав з 47,38 до 47,31 грн/євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Втрати РФ з 2022 року перевищили 955 тисяч солдатів, - Генштаб
Втрати РФ з 2022 року перевищили 955 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови