Произошел "тектонический сдвиг": чего ожидать от евро и доллара в начале мая

Курс евро в Украине останется привязанным к глобальной динамике доллара. Разница между валютами не претерпит существенных изменений из-за "тектонического сдвига" в мире.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, на следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины во многом будет зависеть от активности покупателей. Сейчас идет период налоговых платежей, и обычно в этот период активность рынка несколько уменьшается.

"Кроме того, помним, что НБУ принял ряд монетарных мер в поддержку гривны и утоления потребительских цен, что в сочетании с действием режима "управляемой гибкости" почти гарантируют определенную курсовую стабильность", - сказал Лесовой.

По его словам, можно ожидать, что в первой половине месяца курсовые колебания будут оставаться на привычном для последних недель уровне - официальный курс будет находиться в коридоре 41,2-41,6 грн/доллар.

Похожая ситуация будет наблюдаться и на наличном рынке. Разница между безналичным и наличным курсами будет минимальной. То есть на рынке будет царить состояние равновесия, считает эксперт.

Курс евро

Что касается курса евро, то, как и раньше, формирование курса этой валюты будет происходить на основе мировых курсов и в связке с долларом.

"То есть вполне возможно, что стоимость 1 евро будет равна 1,15 доллара. Конечно, в течение недели разница между долларом и евро не будет статичной, однако и особых изменений, как, например, существенное сокращение разницы в стоимости этих валют, не произойдет", - сказал Лесовой.

По его словам, то, что начал Дональд Трамп можно охарактеризовать как тектонический сдвиг в планах и намерениях мощных инвесторов, которые будут пытаться сохранить свой капитал, изменив валютные приоритеты.

В то же время банкир напомнил, что более 80% мировых валютных резервов хранится в долларах, поэтому не стоит ожидать, что на мировых рынках стоимость доллара рухнет в пропасть.

Прогноз курса

Как отметил Лесовой основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (5-11 мая) будут такими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,6 грн/доллар и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/доллар и 45-48 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, рынок будет жить в режиме "штиля", текущие курсовые изменения будут соответствовать сути режима "управляемой гибкости": они будут минимальными и разнонаправленными. Сейчас почти исключены любые форс-мажорные обстоятельства, которые бы заставили Нацбанк принимать дополнительные меры по сохранению курсовой стабильности", - констатировал банк