На відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні треба 970 млрд гривень, - "Укравтодор"

Усього ж, за даними "Укравтодору", на відбудову тільки дорожньої галузі по всій Україні знадобиться щонайменше 970 млрд грн.

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко під час форуму повідомив, що 12 тисяч жителів області втратили житло, але відновлення відбувається постійно. 200 млн грн для відновлення області виділено з резервного фонду. 770 об’єктів інфраструктури вже відновлено. Наразі в пріоритеті школи, медичні та соціальні об’єкти.

"Область веде перемовини з Португалією, яка робить акцент на відбудові освітніх закладів. Але окрема подяка Естонії. Міст дасть змогу повернути в Малин інвестиційне життя. І окрема подяка за початок будівництво дитячого садка в Овручі", - додав він.

Своєю чергою, міністр економіки та інфраструктури Естонії Рійна Сіккут зазначила, що для Естонії допомога Україні має особливе значення. "Естонія не має багато ресурсів та грошей, але ми можемо показати шлях іншим, більш заможним країнам допомоги країні", - заявила вона.

Як відомо, міст, який з'єднує дві частини міста Малин Житомирської області був зруйнований під час вторгнення окупаційних військ агресора, відновлюється коштами саме Естонської республіки, яка погодилась дати 1 млн євро для дофінансування.

Нагадаємо, "Перший Форум відновлення: Житомирщина" був ініційований Міністерством інфраструктури України, посольством Естонської Республіки в Україні, коаліцією Rise Ukraine.

Спільно з представниками іноземних держав, українським урядом, народними депутатами, головами громад на форумі обговорювали успішний досвід кооперації навколо відбудови на прикладі Естонії.

Також в місті Малин відбулася передача перших трьох автобусів від Естонії місцевій громаді. За словами міністра економіки та інфраструктури Естонії Рійни Сіккут, найближчим часом Житомирщина отримає ще 12 автобусів. Всього ж Уряд Естонії передасть області близько 30 машин.