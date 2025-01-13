На відбудову у Києві витратили менше третини запланованих коштів: у чому причина

Відновлення у місті відбувається занадто повільно, зокрема, і за рахунок корупційної складової – відкриті кримінальні провадження щодо сумнівного витрачання коштів при відновленні пошкоджених будинків і транспортної інфраструктури, зокрема через діяльність КП “Київекспертиза” та КП “Житлоінвестбуд-УКБ”. Все це буквально “консервує” проблему і темпи відбудови на роки.

За її словами, попри те, що сумними лідерами за кількістю обстрілів та руйнувань є прифронтові області, Київ упродовж усієї повномасштабної війни також зазнає постійних атак – ракетних та дронами. За інформацією КМДА, з 24 лютого 2022 року по кінець першого півріччя 2024-го в Києві було пошкоджено 1726 об’єктів, з яких 920 – багатоквартирні будинки, причому 4 з них відновленню не підлягають. Більше того. лише за перше півріччя 2024 року в столиці було пошкоджено 286 багатоквартирних будинків – це більше, ніж за весь 2023 рік.

Серед інших пошкоджених об’єктів – 189 об’єктів ЖКГ, 147 закладів освіти, 143 приватних нежитлових приміщення, 137 приватних садиб, 64 об’єкти транспортної інфраструктури, 33 заклади охорони здоров’я, 26 закладів культури тощо. Серед 34 будинків, які включені до переліку першочергового відновлення, у 21 будівлі ремонт уже завершили (11 – у 2022 році та 10 – у 2023-му).

Ще у 12 будинках роботи тривають і будуть закінчені до кінця 2024-го або у 2025-му. Ще 212 житлових багатоповерхівок були відремонтовані у 2022 році за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 111,06 млн гривень.

За 10 місяців 2024 року на відновлення багатоквартирних будинків використано лише 68,86 млн грн – це близько 28% від закладених у 2024 році 245,33 млн грн. У 2022 році було використано 406,23 млн грн, у 2023-му – 197,82 млн грн.

На думку Шуляк, це означає, що, попри суттєві пошкодження, коштів на відбудову бракує. І навіть ті суми, які все ж виділяються з міського та державного бюджетів, використовують занадто повільно. Додає проблем і корупційна складова – відкриті кримінальні провадження щодо сумнівного витрачання коштів при відновленні пошкоджених будинків і транспортної інфраструктури, зокрема через діяльність КП "Київекспертиза" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

"У підсумку, повільний темп відбудови, по суті, “консервує” проблему на роки. Відновлення України – це не лише масштабний виклик, але й можливість перезавантаження економіки та сфери держуправління. Прозорість і ефективність тут мають бути основою. Без системного подолання корупції та створення дієвого механізму контролю за коштами будь-які плани відбудови ризикують стати бюрократичними звітами без відчутних результатів для людей", - наголосила Шуляк.

Парламентарка додала, що Київ, хоч і не на передовій, але тим не менш несе значні втрати від ворожих атак. Тому, відповідно, потребує якісних рішень, злагодженої взаємодії між владою, фахівцями та громадою. Тільки так, переконана Шуляк, можна гарантувати, що повернення киян до нормального життя відбудеться швидше, а виділені ресурси будуть використані з максимальною віддачею.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI), до пʼятірки міст, мешканці яких схвалюють діяльність мера або виконуючого його обовʼязки, входять Харків, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ і Вінниця. Але у поточному році навіть у цих містах ставлення до чинного міського голови погіршилось у порівнянні з минулим роком.

У таких містах як Харків, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ і Вінниця діяльність мера хвалює більшість мешканців. Так, у Харкові це 80%, у Хмельницькому 66%, у Чернігові - 63%, Івано-Франківську - 58%, а у Вінниці - 57%. При цьому у таких крупних містах України як Київ, Дніпро і Львів схвально оцінює мера меншість мешканців. Зокрема, у Львові це лише 38%.