ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для відбудови України бізнесу потрібні прозорі та передбачувані правила гри, - Водовіз

Четвер 14 грудня 2023 15:04
UA EN RU
Для відбудови України бізнесу потрібні прозорі та передбачувані правила гри, - Водовіз Фото: Олександр Водовіз (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Відбудова України та функціонування української економіки має відбуватися за прозорими і передбачуваними правилами, які дозволять бізнесу краще адаптуватися до існуючих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову офісу CEO групи "Метінвест" Олександра Водовіза під час Get Business Festival.

Серед інших важливих факторів, необхідних для швидкого відновлення країни, він назвав доступ до фінансів, вирішення проблем логістики та нестачі людського капіталу, підвищення якості управлінських кадрів у держструктурах.

"Ми спостерігаємо катастрофічну нестачу персоналу. Якщо раніше у нас працювало 110 тисяч людей, то зараз ми говоримо про 60 тисяч. Не вистачає технічних фахівців - операторів кранів, екскаваторників, водіїв. Багато людей виїхало закордон, частково впливає і мобілізація. З цією проблемою зіштовхнулося багато бізнесів", - пояснив він.

На діяльність "Метінвесту" також суттєво впливає обмежена експортна логістика. До великої війни компанія відправляла переважну більшість вантажів морем, тож зараз покладає сподівання на повне розблокування усіх українських портів. Це відкриє шлях для відновлення експорту всіх видів вантажів, переконаний Водовіз.

Він також зауважив, що інституційною проблемою» лишається держапарат: компанія часто стикається з проблемою, коли чиновники в міністерствах не готові брати на себе відповідальність і приймати важливі для бізнесу рішення.

Нагадаємо, "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів.

Зокрема, було сплачено сплатили 2,8 млрд грн податку на прибуток, 2,4 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,3 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Плата за користування надрами склала 1,5 млрд грн, екологічний податок - 449 млн грн.

Також від початку повномасштабної війни "Метінвест" допомагає українцям та Збройним силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест
NEWS
"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба
"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік