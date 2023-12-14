Для відбудови України бізнесу потрібні прозорі та передбачувані правила гри, - Водовіз

Відбудова України та функціонування української економіки має відбуватися за прозорими і передбачуваними правилами, які дозволять бізнесу краще адаптуватися до існуючих обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову офісу CEO групи "Метінвест" Олександра Водовіза під час Get Business Festival.

Серед інших важливих факторів, необхідних для швидкого відновлення країни, він назвав доступ до фінансів, вирішення проблем логістики та нестачі людського капіталу, підвищення якості управлінських кадрів у держструктурах.

"Ми спостерігаємо катастрофічну нестачу персоналу. Якщо раніше у нас працювало 110 тисяч людей, то зараз ми говоримо про 60 тисяч. Не вистачає технічних фахівців - операторів кранів, екскаваторників, водіїв. Багато людей виїхало закордон, частково впливає і мобілізація. З цією проблемою зіштовхнулося багато бізнесів", - пояснив він.

На діяльність "Метінвесту" також суттєво впливає обмежена експортна логістика. До великої війни компанія відправляла переважну більшість вантажів морем, тож зараз покладає сподівання на повне розблокування усіх українських портів. Це відкриє шлях для відновлення експорту всіх видів вантажів, переконаний Водовіз.

Він також зауважив, що інституційною проблемою» лишається держапарат: компанія часто стикається з проблемою, коли чиновники в міністерствах не готові брати на себе відповідальність і приймати важливі для бізнесу рішення.

Нагадаємо, "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів.

Зокрема, було сплачено сплатили 2,8 млрд грн податку на прибуток, 2,4 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,3 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Плата за користування надрами склала 1,5 млрд грн, екологічний податок - 449 млн грн.

Також від початку повномасштабної війни "Метінвест" допомагає українцям та Збройним силам: на ці цілі компанія спрямувала вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".