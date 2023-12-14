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Для восстановления Украины бизнесу нужны прозрачные и предполагаемые правила игры, - Водовиз

Четверг 14 декабря 2023 15:04
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Для восстановления Украины бизнесу нужны прозрачные и предполагаемые правила игры, - Водовиз Фото: Александр Водовиз (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Восстановление Украины и функционирование украинской экономики должно происходить по прозрачным и предсказуемым правилам, которые позволят бизнесу лучше адаптироваться к существующим обстоятельствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу офиса CEO группы "Метинвест" Александра Водовиза во время Get Business Festival.

Среди других важных факторов, необходимых для быстрого восстановления страны, он назвал доступ к финансам, решение проблем логистики и недостатка человеческого капитала, повышение качества управленческих кадров в госструктурах.

"Мы наблюдаем катастрофическую нехватку персонала. Если раньше у нас работало 110 тысяч человек, то сейчас мы говорим о 60 тысячах. Не хватает технических специалистов - операторов кранов, экскаваторщиков, водителей. Многие выехали заграницу, частично влияет и мобилизация. С этой проблемой столкнулось. много бизнесов", - пояснил он.

На деятельность "Метинвеста" также оказывает существенное влияние ограниченная экспортная логистика. До войны компания отправляла подавляющее большинство грузов морем, поэтому сейчас возлагает надежду на полную разблокировку всех украинских портов. Это откроет путь для возобновления экспорта всех видов грузов, убежден Водовиз.

Он также отметил, что институционной проблемой остается госаппарат: компания часто сталкивается с проблемой, когда чиновники в министерствах не готовы брать на себя ответственность и принимать важные для бизнеса решения.

Напомним, "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий за 9 месяцев 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов.

В частности, было уплачено уплатили 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Плата за пользование недрами составила 1,5 млрд грн, экологический налог - 449 млн грн.

Также с начала полномасштабной войны "Метинвест" помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

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