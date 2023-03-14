Відбудеться найближчим часом. Байден анонсував розмову з лідером Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На запитання журналістів на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком про те, чи планує він говорити із Сі Цзіньпіном найближчим часом, Байден відповів ствердно, але відмовився уточнити точно, коли саме ця розмова може відбутися.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявив, що Білий дім хоче відновити регулярний зв'язок з Китаєм, і Байден розраховував поговорити з Сі по телефону через деякий час після того, як уряд Китаю повернеться до роботи після щорічних Всекитайських зборів народних представників.

"Конкуренція вимагає діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Китай упорядкувати способи спілкування на найвищому рівні", - сказав Салліван.