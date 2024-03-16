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Відбивали атаки КНДР. Південна Корея та США провели масштабні повітряні навчання

Субота 16 березня 2024 05:25
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Відбивали атаки КНДР. Південна Корея та США провели масштабні повітряні навчання Фото: Південна Корея та США провели масштабні повітряні навчання (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Південнокорейські та американські військові провели спільні авіаційні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Зазначається, що у п'ятиденних навчаннях було задіяно близько 40 літаків, у тому числі південнокорейські літаки F-35A, F-15K та F-4E, а також літаки A-10 та F-16 із 7-ї ВПС США.

Пілоти навчалися нанесення високоточних ударів по крилатих ракет умовного супротивника, що летять на малих висотах, за допомогою ракет "повітря-повітря", а також по артилерії великої дальності з використанням ракет "повітря-поверхня" та керованих бомб.

Навчання стали відповіддю на артилерійські навчання армії КНДР 7 березня. Повідомляється, що у бойових стрілянинах брали участь підрозділи, здатні завдати удару по Сеулу.

Провокації КНДР та ядерні загрози Пхеньяну

Нагадаємо, у січні Кім Чен Ин зробив низку заяв, які свідчать про його бажання і готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Видання New York Times повідомило, що у США передбачається можливість початку воєнних дій між КНДР та Південною Кореєю у найближчі місяці.

Водночас, зазначають у пресі, Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, оскільки темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.

На тлі загроз про початок військового конфлікту КНДР провели навчання з імітацією штурму та захопленням південнокорейського прикордонного посту. Необхідність тренувань щодо атак на прикордонні пункти в КНДР пояснили протидією "постійним загрозам ворогів".

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