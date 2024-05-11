Відбиття штурму з GoPro. Військові показали, як відбувався один з боїв в Донецькій області

За словами військових, на відео показаний уривок з боїв у Тернах, що в Донецькій області. Там, за даними 3 ОШБр, вдалося стабілізувати ділянку фронту після 11 діб щоденних накатів.

Бійці Третьої штурмової змогли укріпитися на позиціях й починали розбирати групи противника ще до того, як вони встигали добігти в посадку.