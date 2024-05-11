Відбиття штурму з GoPro. Військові показали, як відбувався один з боїв в Донецькій області

Українські військові за допомогою камери GoPro показали, як проходять бої в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду.
За словами військових, на відео показаний уривок з боїв у Тернах, що в Донецькій області. Там, за даними 3 ОШБр, вдалося стабілізувати ділянку фронту після 11 діб щоденних накатів.
Бійці Третьої штурмової змогли укріпитися на позиціях й починали розбирати групи противника ще до того, як вони встигали добігти в посадку.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби на фронті в Україні відбулося понад 100 бойових зіткнень.
Тоді як загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали вже понад 481 тисячі солдатів.
Детальніше по актуальні втрати Росії можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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