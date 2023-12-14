Відбирав майно українців та співпрацював з РФ. Колаборанту оголошено підозру у держзраді

У липні 2022 року 40-річний уродженець міста Чугуїв почав співпрацювати з РФ. Він став "командиром" так званого "Взвода патрульной службы" у складі "Управления внутренних дел" в окупованому місті Куп'янськ.

Його завданням було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя РФ. Також чоловік мав вчиняти акти розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати "русский мир".

Того ж року, наприкінці липня чоловік разом з російськими військовими приїхав до приватного домоволодіння у смт Дворічна Купʼянського району. Там проживав працівник ДСНС.

Колаборанти приїхали через те, що рятувальник мав проукраїнську позицію та не пішов на співпрацю з окупантами. Метою приїзду підозрюваного було саме проведення "обшуку".

Вони погрожували чоловіку розстрілом та наказали йому не заважати у проведенні "следственного действия". Вони знайшли у господаря українську атрибутику, це розлютило окупантів.

Тому підозрюваний вирішив з метою "профілактики" забрати у нього автомобіль. Після цього зловмисники поїхали.

Колаборант використовував авто у власних цілях: їздив до кафе, магазинів та до Бєлгород, де брав участь у заході у святкуванні "дня флага РФ".

Варто зауважити, що у жовтні 2023 року даному чоловіку та його поплічникам вже було оголошено про підозру у держзраді.

"Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної гвардії та українських патріотів. Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам. Також "полицейские" патрулювали місто та разом з російськими службами "несли службу" на блокпостах.", - повідомили тоді в прокуратурі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

Тим часом жителя Закарпатської області засудили до чотирьох років за сприяння втечі військовозобов’язаних за кордон.

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