Отнимал имущество украинцев и сотрудничал с РФ. Коллаборанту объявлено подозрение в госизмене

В июле 2022 года 40-летний уроженец города Чугуев начал сотрудничать с РФ. Он стал "командиром" так называемого "Взвода патрульной службы" в составе "Управления внутренних дел" в оккупированном городе Купянск.

Его задачей было подавление любого сопротивления военной оккупации со стороны гражданских лиц, насаждение преступной политики и уклада жизни РФ. Также мужчина должен был совершать акты расправы над гражданами, не желавшими поддерживать "русский мир".

В том же году, в конце июля мужчина вместе с российскими военными приехал в частное домовладение в пгт Двуречная Купянского района. Там проживал работник ГСЧС.

Коллаборанты приехали из-за того, что спасатель имел проукраинскую позицию и не пошел на сотрудничество с оккупантами. Целью приезда подозреваемого было именно проведение "обыска".

Они угрожали мужчине расстрелом и приказали ему не мешать в проведении "следственного действия". Они нашли у хозяина украинскую атрибутику, это разозлило оккупантов.

Поэтому подозреваемый решил с целью профилактики забрать у него автомобиль. После этого злоумышленники уехали.

Коллаборант использовал авто в собственных целях: ездил в кафе, магазины и в Белгород, где принимал участие в мероприятии в праздновании "дня флага РФ".

Стоит отметить, что в октябре 2023 года мужчине и его приспешникам уже было объявлено о подозрении в госизмене.

"Четверо коллаборантов выявляли лиц среди числа участников АТО, лиц, проходивших службу в ВСУ, органах МВД, Национальной гвардии и украинских патриотов. Кроме того, они выискивали у населения оружие для последующей его передачи оккупантам. Также "полицейские" патрулировали город и вместе с российскими службами "несли службу" на блокпостах", - сообщили тогда в прокуратуре.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

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