Відбір Євро-2023. Україна U-17 забила 7 голів та вийшла в еліт-раунд

Матч проходив за тотальної переваги українців, у складі збірної якої представлено одразу 9 вихованців "Динамо".

Підопічні Юрія Мороза втілили в сім забитих м'ячів. Із них три на свій рахунок записав автор "покера" в минулому матчі - Матвій Пономаренко.

Уже на 12-й хвилині український форвард прийняв закидання Захарченка з глибини поля до штрафного та влучно пробив у дальній кут. Невдовзі капітан "синьо-жовтих" оформив дубль, цього разу скориставшись навісом Білого з кутового.

До перерви м'яч побував у воротах Ліхтенштейна ще двічі: на 29-й хвилині Владислав Калин більярдним ударом від бокової лінії штрафного спрямував круглого під дальню стійку, а наприкінці першого тайму Дикий заробив пенальті, який успішно виконав Пономаренко.

У другому таймі гольова феєрія у виконанні українців продовжилася: Білий передачею з власної половини поля вивів на ворота суперників Кирила Пашка, який влучно пробив із-за меж штрафного. Через лічені хвилини м'яч знову опинився у сітці воріт Ліхтенштейна - і вдруге після подачі кутового, яку цього разу замкнув Владислав Захарченко.

Фінальний результат матчу встановив Данило Хан, який продерся через двох суперників у штрафному та пробив повз голкіпера.

Нагадаємо, у першій зустрічі команда Юрія Мороза обіграла Азербайджан.

Зустріч третього туру відбіркового раунду збірна України U17 проведе 30 жовтня проти господарів кваліфікаційного турніру - Боснії та Герцеговини (початок - о 14:30).

У складі збірної U17 представлено одразу 9 вихованців "Динамо".