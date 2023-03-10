Відбили два штурми та знищили ПТРК: прикордонники показали, як тримають оборону на Донбасі

Сьогодні, 10 березня, прикордонники показали, як тримають оборону в Донецької області. За останню добу вони відбили два штурми та знищили російський ПТРК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
Учора на Бахмутському напрямку прикордонники відбили два ворожі штурми. Мінометники вражали піхоту противника на маршрутах руху та в укриттях.
Снайперська пара прикордонників зірвала розширення наступу. Вони ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх вразили прикордонники-мінометники.
На іншому напрямку у Донецькій області оператори БПЛА здійснили успішний "скид". Боєприпас знищив бліндаж окупантів та протитанковий ракетний комплекс.
Загалом за вчора військові РФ втратили:
Нагадаємо, ЗСУ знищили більшу частину "вагнерівців" у Бахмуті.
Раніше ми також повідомляли, що українські військові знищили російський ЗРК "Оса".
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