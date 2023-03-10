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Відбили два штурми та знищили ПТРК: прикордонники показали, як тримають оборону на Донбасі

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Донецька область, П'ятниця 10 березня 2023 16:37
Відбили два штурми та знищили ПТРК: прикордонники показали, як тримають оборону на Донбасі Фото: прикордонники відбили два штурми та знищили ПТРК (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березня, прикордонники показали, як тримають оборону в Донецької області. За останню добу вони відбили два штурми та знищили російський ПТРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

Учора на Бахмутському напрямку прикордонники відбили два ворожі штурми. Мінометники вражали піхоту противника на маршрутах руху та в укриттях.

Снайперська пара прикордонників зірвала розширення наступу. Вони ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх вразили прикордонники-мінометники.

На іншому напрямку у Донецькій області оператори БПЛА здійснили успішний "скид". Боєприпас знищив бліндаж окупантів та протитанковий ракетний комплекс.

Загалом за вчора військові РФ втратили:

  • ПТРК;
  • 24 особи вбитими;
  • 27 пораненими.

Нагадаємо, ЗСУ знищили більшу частину "вагнерівців" у Бахмуті.

Раніше ми також повідомляли, що українські військові знищили російський ЗРК "Оса".

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