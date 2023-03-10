Отразили два штурма и уничтожили ПТРК: пограничники показали, как держат оборону на Донбассе
Сегодня, 10 марта, пограничники показали, как держат оборону в Донецкой области. За последние сутки они отразили два штурма и уничтожили российский ПТРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
Вчера на Бахмутском направлении пограничники отразили два вражеских штурма. Минометчики поражали пехоту противника на маршрутах движения и в укрытиях.
Снайперская пара пограничников сорвала расширение наступления. Они ликвидировали кафира, который выводил резерв на линию столкновения. Утратив ориентировку, 10 штурмовиков засели за разрушенным сооружением. Там их поразили пограничники-минометчики.
На другом направлении в Донецкой области операторы БПЛА совершили успешный "сброс". Боеприпас уничтожил блиндаж оккупантов и противотанковый ракетный комплекс.
В целом за вчера военные РФ потеряли:
- ПТРК;
- 24 человека убитыми;
- 27 ранеными.
Напомним, ВСУ уничтожили большую часть "вагнеровцев" в Бахмуте.
Ранее мы также сообщали, что украинские военные уничтожили российскую ЗРК "Оса".
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