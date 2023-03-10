Отразили два штурма и уничтожили ПТРК: пограничники показали, как держат оборону на Донбассе

Сегодня, 10 марта, пограничники показали, как держат оборону в Донецкой области. За последние сутки они отразили два штурма и уничтожили российский ПТРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

Вчера на Бахмутском направлении пограничники отразили два вражеских штурма. Минометчики поражали пехоту противника на маршрутах движения и в укрытиях.

Снайперская пара пограничников сорвала расширение наступления. Они ликвидировали кафира, который выводил резерв на линию столкновения. Утратив ориентировку, 10 штурмовиков засели за разрушенным сооружением. Там их поразили пограничники-минометчики.

На другом направлении в Донецкой области операторы БПЛА совершили успешный "сброс". Боеприпас уничтожил блиндаж оккупантов и противотанковый ракетный комплекс.

В целом за вчера военные РФ потеряли:

ПТРК;

24 человека убитыми;

27 ранеными.

Напомним, ВСУ уничтожили большую часть "вагнеровцев" в Бахмуте.

Ранее мы также сообщали, что украинские военные уничтожили российскую ЗРК "Оса".

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