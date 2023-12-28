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Видавав себе за чиновника ДФС. Екс-розвідника Червінського підозрюють у схемі на 100 тисяч доларів

Фото: Роман Червінський (suspilne.media)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Акимова

Правоохоронці повідомили про підозру громадянину, який, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався видурити у бізнесмена 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними джерел РБК-Україна, підозру отримав екс-розвідник Роман Червінський, який є фігурантом скандальної справи про російський удар по аеродрому під Кропивницьким.

Слідство встановило, що у липні 2020 року Червінський, видаючи себе за впливового посадовця ДФС, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів, обіцяючи "вирішити питання".

"Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі цих коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Так, Червінського підозрюють у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Хто такий Роман Червінський

У квітні цього року Служба безпеки України повідомила про підозру українському розвіднику Роману Червінському у справі про невдалу операцію, яка призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Його затримали.

Як зазначали в СБУ, Червінський разом з іншими особами самовільно та без погодження вирішили провести "спецоперацію", в рамках якої вони мали заволодіти російським військовим літаком. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків та обстріляв летовище. В результаті цього удару загинув командир військової частини, а ще 17 військових отримали поранення.

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