Видавали старі сади за нові: поліція викрила схему розкрадання грантів на мільйони гривень

Оперативники департаменту кіберполіції викрили керівника агрофірми, який подав недостовірні електронні документи для отримання грантових коштів від Мінагрополітики на створення саду.

Деталі схеми

Головний економіст відділу одного зі столичних банків здійснила моніторинг виконання умов гранту та у звіті вказала недостовірні відомості щодо використання державних коштів на 3,8 млн грн.



У ході досудового розслідування правоохоронці провели огляд ділянки із залученням інженера-геодезиста, інженера з технічного нагляду та представника інституту садівництва Національної академії аграрних наук. Спеціалісти виявили ряд порушень умов отримання гранту щодо створення та розвитку садівництва.



Крім того, поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів та ведення господарської діяльності на земельній ділянці агрофірми та вилучили низку речових доказів.

Що загрожує підозрюваним

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Розтрата чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах), а працівниці банку – за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам).