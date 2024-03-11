Видавали спецодяг та телефони. На Волині викрили незвичайну схему "продажу" водійських прав

Як розповіло джерело, на Волині корупційні схеми здачі на права "досягнули рівня шпигунських фільмів".

Фото: спецодяг та телефони (РБК-Україна)

"Робітники автошколи разом з окремими працівниками Головного сервісного центру МВС перевдягали проплачених клієнтів у спеціальний одяг. На футболку або жилет кріпився телефон, який не тільки онлайн транслював картинку з монітора, але й вібрував, підказуючи правильні відповіді. Сигнали посилали співробітники з іншого телефону", - зазначив співрозмовник РБК-Україна.

Вартість такого "складання" іспиту на права оцінили у 700 доларів. Схему викрив Департамент внутрішньої безпеки у співпраці з СБУ.

Як додало джерело, активність правоохоронців змусила ринок незаконного отримання прав похитнутися - зараз ціни злетіли вдвічі через підвищений ризик потрапити за ґрати.

Нові питання на іспиті

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні оновили питання в іспиті на отримання прав водія.

Зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами мають включати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях тощо.