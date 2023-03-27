Видатні спортсмени Києва отримуватимуть стипендію від Кличка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської влади.

"Щороку планується присуджувати видатним спортсменам не більше 100 таких стипендій. Виплачуватимуть стипендії щомісячно в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Цьогоріч конкурсна комісія, утворена Департаментом молоді та спорту, присудила стипендію 88 спортсменам", - йдеться у повідомленні.

Претендентами на стипендію від Кличка можуть бути спортсмени, в тому числі спортсмени з інвалідністю, які є громадянами України і членами збірних команд Києва, а також протягом попередніх двох років:

зайняли з першого до десятого місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту та з першого до шостого місця на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту;

зайняли з першого до третього місця на чемпіонатах світу з неолімпійських видів спорту та перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту;

здобули ліцензію на право представляти країну на літніх або зимових Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх згідно з офіційними протоколами змагань.

Висувати претендентів на здобуття стипендії можуть фізкультурно-спортивні товариства і відомства, федерації з видів спорту та спортивні федерації осіб із інвалідністю міста Києва, повідомляє сайт мерії.