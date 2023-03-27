Видатні спортсмени Києва отримуватимуть стипендію від Кличка

Видатні спортсмени, чиї досягнення сприяють утвердженню міжнародного авторитету Києва як спортивної столиці європейської держави, отримуватимуть стипендію Київського міського голови. Відповідне розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської влади.
"Щороку планується присуджувати видатним спортсменам не більше 100 таких стипендій. Виплачуватимуть стипендії щомісячно в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу. Цьогоріч конкурсна комісія, утворена Департаментом молоді та спорту, присудила стипендію 88 спортсменам", - йдеться у повідомленні.
Претендентами на стипендію від Кличка можуть бути спортсмени, в тому числі спортсмени з інвалідністю, які є громадянами України і членами збірних команд Києва, а також протягом попередніх двох років:
Висувати претендентів на здобуття стипендії можуть фізкультурно-спортивні товариства і відомства, федерації з видів спорту та спортивні федерації осіб із інвалідністю міста Києва, повідомляє сайт мерії.