UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Видатки на оборону в держбюджеті України можуть зрости: від чого це залежить

Фото: Пріоритетом бюджетної політики була та залишається безпека і оборона (bank.gov.ua)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Заплановані в проєкті державного бюджету на 2025 рік видатки на оборону становитимуть 1 трлн 223 млрд гривень - більше чверті прогнозованого ВВП. Але в умовах повномасштабної війни вони можуть змінитися.

За потреби ці видатки можуть збільшити. І це принциповий момент, про який говорять опитані РБК-Україна експерти. Видатки на потреби Сил оборони можуть переглядатися протягом наступного року.

І мова не йде про помилки чи прорахунки Міністерства фінансів, яке формує бюджет на майбутні періоди. По суті, бюджет - це відносно прості математичні розрахунки, які базуються на конкретній моделі майбутнього, яка приймається за базовий сценарій розвитку подій.

"Результат математичних розрахунків залежить від закладеної в їх основу моделі майбутнього. Безпомилково визначити цю модель в умовах повномасштабної війни неможливо. Звідси - невизначеність щодо потреб фінансування бюджету на рік вперед", - пояснює колишній перший заступник міністра економіки України Павло Кухта.

Бюджет-2025

Нагадаємо, Кабмін подав проєкт бюджету на 2025 рік до Верховної Ради. Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть більші, ніж цього року.

 

У вересні Верховна Рада внесла зміни до бюджету та збільшила видатки на оборону у 2024 році на 495 млрд гривень до 2 трлн 177 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержбюджетВійна Росії проти України