Видатки на оборону в держбюджеті України можуть зрости: від чого це залежить

За потреби ці видатки можуть збільшити. І це принциповий момент, про який говорять опитані РБК-Україна експерти. Видатки на потреби Сил оборони можуть переглядатися протягом наступного року.

І мова не йде про помилки чи прорахунки Міністерства фінансів, яке формує бюджет на майбутні періоди. По суті, бюджет - це відносно прості математичні розрахунки, які базуються на конкретній моделі майбутнього, яка приймається за базовий сценарій розвитку подій.

"Результат математичних розрахунків залежить від закладеної в їх основу моделі майбутнього. Безпомилково визначити цю модель в умовах повномасштабної війни неможливо. Звідси - невизначеність щодо потреб фінансування бюджету на рік вперед", - пояснює колишній перший заступник міністра економіки України Павло Кухта.

Бюджет-2025

Нагадаємо, Кабмін подав проєкт бюджету на 2025 рік до Верховної Ради. Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть більші, ніж цього року.