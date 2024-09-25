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Расходы на оборону в госбюджете Украины могут возрасти: от чего это зависит

Фото: Приоритетом бюджетной политики была и остается безопасность и оборона (bank.gov.ua)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

Планируемые в проекте государственного бюджета на 2025 год расходы на оборону составят 1 трлн 223 млрд гривен - более четверти прогнозируемого ВВП. Но в условиях полномасштабной войны они могут измениться.

При необходимости эти расходы могут быть увеличены. И это принципиальный момент, о котором говорят опрошенные эксперты. Расходы на нужды Сил обороны могут пересматриваться в течение следующего года.

И речь не идет об ошибках или просчетах Министерства финансов, которое формируют бюджет на будущие периоды. По сути бюджет – это относительно простые математические расчеты, которые базируются на конкретной модели будущего, которая принимается за базовый сценарий развития событий.

"Результат математических расчетов зависит от заложенной в их основу модели будущего. Безошибочно определить эту модель в условиях полномасштабной войны невозможно. Отсюда - неопределенность потребностей финансирования бюджета на год вперед", - объясняет бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта.

Бюджет-2025

Напомним, Кабмин подал проект бюджета на 2025 год в Верховную Раду. Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 938 млрд грн, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут больше, чем в этом году.

 

В сентябре Верховная Рада внесла изменения в бюджет и увеличила расходы на оборону в 2024 году на 495 млрд. гривен до 2 трлн 177 млрд гривен.

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