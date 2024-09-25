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Видатки на оборону в держбюджеті України можуть зрости: від чого це залежить

Україна, Середа 25 вересня 2024 14:28
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Видатки на оборону в держбюджеті України можуть зрости: від чого це залежить Фото: Пріоритетом бюджетної політики була та залишається безпека і оборона (bank.gov.ua)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Заплановані в проєкті державного бюджету на 2025 рік видатки на оборону становитимуть 1 трлн 223 млрд гривень - більше чверті прогнозованого ВВП. Але в умовах повномасштабної війни вони можуть змінитися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025".

За потреби ці видатки можуть збільшити. І це принциповий момент, про який говорять опитані РБК-Україна експерти. Видатки на потреби Сил оборони можуть переглядатися протягом наступного року.

І мова не йде про помилки чи прорахунки Міністерства фінансів, яке формує бюджет на майбутні періоди. По суті, бюджет - це відносно прості математичні розрахунки, які базуються на конкретній моделі майбутнього, яка приймається за базовий сценарій розвитку подій.

"Результат математичних розрахунків залежить від закладеної в їх основу моделі майбутнього. Безпомилково визначити цю модель в умовах повномасштабної війни неможливо. Звідси - невизначеність щодо потреб фінансування бюджету на рік вперед", - пояснює колишній перший заступник міністра економіки України Павло Кухта.

Бюджет-2025

Нагадаємо, Кабмін подав проєкт бюджету на 2025 рік до Верховної Ради. Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть більші, ніж цього року.

У вересні Верховна Рада внесла зміни до бюджету та збільшила видатки на оборону у 2024 році на 495 млрд гривень до 2 трлн 177 млрд гривень.

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