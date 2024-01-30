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Видала себе за військового. Курсантка у Дніпрі виманила у дівчини 800 тисяч гривень

Дніпропетровська область, Вівторок 30 січня 2024 13:42
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Видала себе за військового. Курсантка у Дніпрі виманила у дівчини 800 тисяч гривень Фото: курсантка у Дніпрі виманила у дівчини 800 тисяч гривень під виглядом військового (apple.unsplash.com)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. Дівчина ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця", - зазначають в ДБР.

Жертва аферистки, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

"Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє", - пояснюють у відомстві.

Згодом "залицяльник" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю.

Так званою племінницею, яка частенько приносила подарунки, виявилася сама аферистка.

Виманила гроші під приводом "поранення"

В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію.

Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тисяч гривень, все відправила на рахунок шахрайки.

Підозра та тримання під вартою

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За це їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: підозрювана у виманюванні 800 тисяч гривень шахрайка з Дніпропетровської області (dbr.gov.ua/news)

Шахрайство в Україні

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

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