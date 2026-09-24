Листування з ChatGPT може мати погані наслідки для користувача - інформацію з чатів можуть запросити у суді або використати проти людини.
РБК-Україна зібрало п’ять ситуацій, у яких ділитися персональними даними з ШІ особливо ризиковано.
Найбільший ризик для особистої безпеки виникає, коли користувачі діляться з чатботом персональною інформацією - паролями, одноразовими кодами підтвердження, номерами паспортів, банківських карток чи фотографіями чи сканами документів.
Основні загрози для персональних даних:
Збереження за замовчуванням: ChatGPT за замовчуванням запам'ятовує надані дані - вони можуть зберігатися на серверах чи несподівано з'являтися в інших чатах.
Індексація пошуковиками: торік у липні в результатах пошуку Google опинилися майже 4 500 приватних чатів через випадково активовану функцію публічного доступу.
Судові приписи: у межах позову за порушення авторських прав OpenAI зобов'язали зберігати абсолютно всі чати користувачів, включно з видаленими та тимчасовими, що робить їх потенційно доступними для третіх осіб.
Завантаження робочих документів чи вихідного коду на сторонні платформи є прямою загрозою для корпоративної безпеки та підставою для звільнення.
Гучні випадки витоку робочих даних:
Скандал у DHS: колишній тимчасовий директор Агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США Мадху Готтумуккала завантажив документи з позначкою "для службового користування" до публічної версії ChatGPT.
Заборона у Samsung: корейський техногігант повністю заборонив використання генеративного ШІ після того, як інженери вставили внутрішній вихідний код у чат.
Правовий статус: дані, надіслані на зовнішні сервери, важко видалити, а листування може використовуватися для навчання наступних ШІ-моделей.
Оновлені правила OpenAI прямо забороняють використання сервісу для отримання медичних консультацій, адже на компанію не поширюються закони про лікарську таємницю (наприклад, HIPAA).
Небезпека медичних консультацій із ШІ
Відсутність захисних бар'єрів: дослідження Північно-Східного університету показало, що обхідні ШІ-системи не спрацьовують на запитах щодо розладів харчової поведінки, безсоння чи біполярного розладу.
Фатальні помилки: 60-річний чоловік провів три тижні в лікарні після того, як ChatGPT порадив йому замінити кухонну сіль на отруйний бромід натрію для зменшення рівня хлоридів у дієті.
За оцінками OpenAI, близько 0,15 відсотка тижневої аудиторії чат-бота демонструють ознаки потенційного планування самогубства, а сотні тисяч інших перебувають у стані психозу чи манії.
Чому ШІ не може замінити терапевта?
Судові позови: батьки 16-річного Адама Рейна подали позов проти OpenAI, звинувачуючи чат-бот у підкріпленні суїцидальних думок їхнього сина перед смертю.
Підкріплення омани: алгоритми схильні до улесливості та підтвердження переконань користувача - це може посилювати нав'язливі ідеї замість їх коригування.
Законодавчі обмеження: штати Іллінойс, Невада та Мен уже ухвалили закони, які прямо забороняють ШІ надавати терапевтичні послуги чи ухвалювати медичні рішення.
За даними дослідника Дем'єна Шарлотена, у світі зафіксовано понад 2 000 судових рішень, де фігурують вигадані ChatGPT цитати, справи чи аргументи.
Ризики використання ШІ у правовій сфері:
Судові штрафи: судді починають активно штрафувати як позивачів, що захищають себе самі (1 175 випадків), так і професійних адвокатів (815 випадків) за використання вигаданих ШІ-матеріалів.
Відсутність адвокатської таємниці: будь-які подробиці справи, введені у ChatGPT, не захищені законом і можуть бути витребувані адвокатами протилежної сторони під час судового процесу.