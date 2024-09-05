Від житла до бізнесу. У Мінветеранів назвали ключові напрямки ветеранської політики

У стратегії держави стосовно ветеранів не треба придумувати чогось нереального - все має йти від конкретних потреб захисників.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун .

Ветеранська політика в Україні

За словами урядовця, сьогодні ветеранська політика є державним пріоритетом.

"Є чіткі завдання від президента нашої країни, Кабінету міністрів, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування. Головне - це синергія всіх цих органів. Лідером у цьому процесі є Міністерство ветеранів, яке формує політику, а завдяки дотичним органам влади координує та контролює її реалізацію", - пояснив він.

Порхун нагадав, що 22 серпня 2024 року в межах 7-го Міжнародного ветеранського форуму президентом був підписаний указ, де визначено:

негайно розробити й затвердити нову стратегію ветеранської політики

розробити й затвердити стратегію системи переходу від військової служби до цивільного життя

розробити мережу ветеранських просторів

масштабувати запуск єдиної ветеранської лінії

"Що ми, команда міністерства, вбачаємо в новітній ветеранській політиці? Близько 20% працівників міністерства - це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих захисників і захисниць, колишні військовополонені, дружини діючих військових. В міністерстві, на жаль, є 5 загиблих працівників. Також є мобілізовані. Тому ми не "космонавти в рожевих окулярах". Ми розуміємо, що і як потрібно робити", - розповів посадовець.

Ключові напрямки ветеранської політики

За словами Порхуна, нині вже визначено шість пріоритетних напрямів у ветеранській політиці.

Перший - це реабілітація та відновлення.

Вони охоплюють медичну, психологічну, фізичну та фізкультурно-спортивну реабілітацію.

Другий напрям - переосвіта, перекваліфікація, здобуття вищої освіти та безпосередньо працевлаштування.

"Вважаю, що ми не повинні точково розпорошувати кошти. Маємо створити систему: не просто дати освіту, але потім і працевлаштування", - уточнив в. о. міністра.

Третій напрям - розвиток ветеранського підприємництва, ветеранського бізнесу.

"Ми проводили соцопитування на базі "Українського ветеранського фонду" Мінветеранів. 64% діючих військовослужбовців і військовослужбовиць після повернення з фронту виявляють бажання започаткувати власну справу. Тому акценти держави сьогодні в цьому напрямі дуже великі", - розповів урядовець.

Він зауважив, що "Український ветеранський фонд" створили саме для розвитку ветеранського підприємництва.

"У цьому році в держбюджеті на ці цілі закладено 250 мільйонів гривень. Ми проводимо конкурси ветеранських бізнес-проектів, і держава дає на це кошти. Можна отримати фінансову допомогу в розмірі від півмільйона до півтора мільйона гривень", - пояснив посадовець.

Він додав, що до цього підключаються також й інші міністерства.

"Видають гранти Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики: можна подавати заявки через "Дія". Також органи місцевого самоврядування видають ваучери на різні суми, затверджені по своїх можливостях", - уточнив Порхун.

Це, за його словами, дає, по-перше, зайнятість. По-друге, йдеться про створення робочих місць, які "йдуть по принципу "рівний - рівному" (ветеран працевлаштовує ветерана, і вони працюють в синергії та розуміють одне одного).

"Також ми запускаємо електронну платформу G2VEI, де ветеранські підприємства зможуть промотувати свою продукцію, свою роботу. Кожен зможе побачити, хто що робить, і можна закуповувати матеріали одне в одного", - додав урядовець.

Ще один важливий аспект - брендування ветеранської продукції.

"Є бренд Мінветеранів "Створено захисниками". Наразі таке маркування отримало 61 ветеранське підприємство. Цивільне населення буде бачити, що це зроблено руками ветеранів. Ще один крок - співпраця з великими мережами, щоб там відкривалися полиці з ветеранською продукцією", - розповів очільник міністерства.

Він уточнив, що цей кейс відпрацьовується з "Сільпо" та "Ашаном" (і з "Ашаном" - вже на виході).

"Цей бізнесовий кластер дуже різноманітний: від виготовлення дронів до меду, від кав'ярні до ресторану. Хтось дуже якісно шиє вишиванки, хтось варить турелі для крупнокаліберних кулеметів. Зараз ми працюємо над тим, щоб цим виробництвам вийти на державне замовлення, додати марку "Створено Захисниками" в програму "Зроблено в Україні", - пояснив Порхун.

Четвертий напрям - забезпечення житлом.

"Коли в тебе немає житла, то будь-яка реабілітація, яку ти будеш отримувати, - це ні про що. Коли у людини є розуміння, що в неї є дах над головою, то вже можна створювати сім'ю, народжувати дітей. Є субвенції на це. На базі Міністерства економіки запущено іпотечне кредитування. Також важливе забезпечення ветеранів автомобілями", - поділився урядовець.

Ще один важливий напрям - діджиталізація, цифровізація всіх процесів.

"Основне завдання, яке я ставлю собі та своїй команді - щоб не ветеран бігав за папірцями, а папірці бігали за ветераном. Наша мета - повністю автоматизувати надання послуг і пільг ветеранам", - наголосив в. о. міністра.

Сьомий наскрізний напрям - шана і повага для живих та увіковічнення пам'яті загиблих.

"Над останнім працюємо в рамках створення Національного військового меморіального кладовища. Це не просто цвинтар, як його багато хто бачить. Це величезне "місце сили", меморіальний комплекс, де буде навіки увічнена пам'ять героїв, які повернулися з війни на щиті", - підсумував Порхун.